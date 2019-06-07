صور .. أهالى كفر الشيخ يحتفلون بثالث أيام العيد بالحدائق والرحلات النيلية

كفر الشيخ – محمد سلمان

توافد الآلاف من أهالى كفر الشيخ للحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، اليوم الجمعة ، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بحدائق صنعاء بمدينة كفر الشيخ، وحديقة الحيوانات، وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، وحديقة العائلات بمدينة فوه، وحدائق مطوبس وقناطر إدفينا، وحدائق الحامول، وعدد من المتنزهات.

فشهدت مدينة دسوق إقبالاً كبيراً على الحدائق العامة، والمتنزهات بالمدينة، وخاصة بحديقة الأسرة والطفولة والميدان الإبراهيمى بمدينة دسوق، وكورنيش النيل، والإقبال على الرحلات النهرية بنهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق، كما توافد عدد منهم على مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى استعداداً لأداء صلاة الجمعة.

وفى مدينة كفر الشيخ، توافد آلاف المواطنين على حديقة صنعاء، والتى تعد مقصدًا للعديد من الزوار ومتنفساً ترفيهياً متميزاً لأبناء المحافظة، والمحافظات المجاورة، لاحتوائها على أماكن ترفيهية متميزة، وحديقة الحيوان، واستمتع الأطفال بنافورة وشلالات مياه الحديقة، وحمام السباحة فضلاً عن الجلوس على المسطحات الخضراء بها.

وفى مدينتى فوة ومطوبس زار آلآف المواطنون حدائق الأسرة والطفولة وكورنيش النيل، وقناطر مطوبس، والحدائق العامة للنزهة، والمناطق الاثرية،كما لجأت الأسر التى لم تستطع دفع رسوم دخول الحدائق، للمساحات الخضراء على جانبى شوارع المدينة الممتدة من ميدان النصر مرورًا بديوان عام محافظة كفر الشيخ، حتى حديقة صنعاء، وافترشت الأسر الأرض لتناول وجبة الفسيخ والرنجة، وامتطى الأطفال الجياد المنتشرة فى تلك المنطقة، ومنهم من اتجه للمناطق الخضراء بميدان الملك عبدالله بمدخل المدينة من ناحية مدخل 30 يونيو، لممارسة العديد من الألعاب وقضاء وقت ممتع،كما تواجد الآلاف من الأسر بحديقة صنعاء وحديقة الحيوان بكفر الشيخ.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، وغرف العمليات الفرعية بكافة مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالى بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف.

وقال المحاسب محمد أبو غنيمة،السكرتير العام المساعد للمحافظة، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إن حدائق مدينة كفر الشيخ استقبلت الراغبين فى قضاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك، فى ظل تواجد أمنى مكثف، بالإضافة لتواجد سيارات الإسعاف أمام بوابات المتنزهات والحدائق.

وأضاف اللواء خالد مرسى، مساعد محافظ كفر الشيخ رئيس مركز ومدينة دسوق، أن الآلاف تواجدوا بدسوق لزيارة مقام العارف بالله إبراهيم الدسوقى، وعلى شاطئ النيل فرع رشيد بدسوق، واستقلوا المراكب النيلية للتنزه سواء المراكب النيلية الثابتة والمتحركة والتى تعمل لخدمة سياحة اليوم الواحد، مشيراً إلى أنه تم توفير كل الإمكانيات لراحة المترددين على مدينة دسوق، لقضاء أيام عيد الفطر بدسوق، كما تم تكليف الإنقاذ النهرى بتأمين شاطئ نهر النيل.

وأضاف محسن الأدون، رئيس مركز ومدينة فوه أن حديقة العائلات بفوه شهدت تواجد المئات للتنزه، وقضاء أيام عيد الفطر على شاطئ نهر النيل، ومنهم من استقل المراكب الثابتة والمتحركة ، مشيراً إلى أن ما يحتاجه المواطنون والزائرون تم توفيره لهم.

وأكد الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، أنه أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى للإحتفال بعيد الفطر المبارك، وأنه أعطى تعليمات مشدداًعلى رئيس مصيف بلطيم بتواجد البحارة والمنقذين منذ شروق الشمس لغروبها،لإنقاذ أى حالة قد تتعرض للغرق، وخاصة أن كفر الشيخ سوف تستقبل الألاف من أبناء المحافظة أو المحافظات المجاورة .

وأضاف تم التنسيق بين الجهات المعنية وخاصة مرفق الاسعاف لانتشار 100سيارة أمام المتنزهات والحدائق وبمصيف بزلطيم وعلى الطريق الدولى الساحلى وروافده بالاضافة لاعلان حالة الطوارئ بالمسشتشفيات.



