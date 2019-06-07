صور.. أهالى أبو حماد ومدينة القرين بالشرقية يطالبون بتوفير مكتب للمعاشات

الشرقية - حمدى عبد العظيم

طالب أهالى مركز ومدينة أبو حماد ومدينة القرين بمحافظة الشرقية، بإعادة النظر فى الخدمات المقدمة لأهالى المركز، والتى تتمثل فى عدم وجود مكتب معاشات ليخفف معاناة سفرهم لمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وعدم وجود وحدة مكافحة الفيروسات الكبدية، وعدم إقامة مبنى قصر ثقافة حتى الآن، وعدم رجوع موقف أبو حماد من الشوبك إلى مكانه القديم بميدان الزراعة، فضلا عن مشكلة التكدس المرورى بالمدينة المستمر، وعدم اتخاذ خطوات جادة لإقامة مجمع مواقف بعيدا عن الطريق الرئيسى.

وقال محمد البحطيطى، أحد الأهالى بقرية بحطيط، إن أهالى مركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية يعانون لقضاء مصالحهم، نظرا لعدم وجودها بمركزنا مثل باقى مراكز المحافظة، وعدم وجود مكتب معاشات بالمركز يرغم كبار السن على الذهاب لمدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، حتى يتم إنهاء أوراقهم الخاصة بالمعاشات مما يمثل مشقة عليهم.

وأوضح محمود محمد على المعجبانى، أحد أهالى قرية العزازية قائلا: اكتشفت إصابتى بفيروس سي الكبدى ونظرا لعدم وجود وحدة علاج بأبوحماد تم تحويلى للصرف من التل الكبير، وذهبت ولكبر سنى نسيت أوراق التحاليل، وطالبوني بإحضارها فاضطررت للعودة للمنزل واحضرت الأوراق.

وطالب مصطفى الناقة من مدينة أبو حماد بتوفير باصات آدمية تقل المواطنين من مركز أبو حماد إلى مركز التل الكبير بدلا من سيارات نصف نقل غير الآدمية.



محرر اليوم السابع مع الاهالى



