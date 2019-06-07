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صور.. أطفال الأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهى

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:05 م
صور.. أطفال الأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهى الملاهى فى الاقصر وفرحة الأطفال فى العيد
الأقصر – أحمد مرعى

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واصلت محافظة الأقصر احتفالاتها باليوم الثالث لعيد الفطر المبارك، حيث استقبلت الملاهي والألعاب المنتشرة بكافة أرجاء المحافظة الأطفال للاستمتاع بالمراجيح، والألعاب المختلفة للاستمتاع بالعيد، برفقة أسرهم الذين حرصوا علي التواجد منذ الصباح الباكر مع تحسن حالة الطقس بالمحافظة.
 
وتواجد الأطفال برفقة أسرهم للعب خلال ثالث أيام العيد في قلب ميدان أبوالحجاج الأقصري، والملاهي المنتشرة في العوامية وشرق السكة الحديد ومدن إسنا وأرمنت وغيرها من أماكن الإحتفالات، وإستمتع الأطفال بركوب المراجيح والعربات الكهربائية والساقية وخلافه.
 
وكان قد قرر محافظة الأقصرالمستشار مصطفى محمد ألهم، تشكيل لجنة لمتابعة احتفالات العيد وخدمة المواطنين، وذلك فى إطار احتفالات محافظة الأقصر بعيد الفطر المبارك، حيث جاءت تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لكافة الجهات التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى طوال أيام العيد، وذلك لتفادى حدوث أى طارئ قد يعكر صفو احتفالات العيد.
 
وأصدر المستشار مصطفى ألهم القرار رقم 264 لسنة 2019، وذلك بخصوص تشكيل لجنة برئاسة اللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد للمحافظ، وعضوية عدد من القيادات التنفيذية، وذلك لانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والتنسيق المتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وغرف عمليات شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة أى أعطال طارئة بالمرافق العامة.
 
وتم تخصيص الأرقام 2374903 - 2372188 لتلقى كافة شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، ومن جانبه توجه محافظ الأقصر بالتهنئة للمواطنين متمنيا لهم الخير والسلام .
 
الأطفال بالأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهي المختلفة (2)
الأطفال بالأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهي المختلفة (2)

الأطفال بالأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهي المختلفة (3)
الأطفال بالأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهي المختلفة (3)

الأطفال بالأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهي المختلفة (4)
الأطفال بالأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهي المختلفة (4)

الأطفال بالأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهي المختلفة (5)
الأطفال بالأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهي المختلفة (5)

الأطفال بالأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهي المختلفة (6)
الأطفال بالأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهي المختلفة (6)

الأطفال بالأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهي المختلفة (7)
الأطفال بالأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهي المختلفة (7)

الأطفال بالأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهي المختلفة (8)
الأطفال بالأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهي المختلفة (8)

الأطفال بالأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهي المختلفة (9)
الأطفال بالأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهي المختلفة (9)

الأطفال بالأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهي المختلفة (10)
الأطفال بالأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهي المختلفة (10)

الأطفال بالأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهي المختلفة (11)
الأطفال بالأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهي المختلفة (11)

الأطفال بالأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهي المختلفة (12)
الأطفال بالأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهي المختلفة (12)

الأطفال بالأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهي المختلفة (13)
الأطفال بالأقصر يحتفلون بثالث أيام عيد الفطر المبارك داخل الملاهي المختلفة (13)

 


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