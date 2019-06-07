"صحة القليوبية": لم نتلق حالات طارئة خلال الاحتفال بعيد الفطر

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن مستشفيات المحافظة التابعة للمديرية لم تستقبل أية حالات طوارئ منذ اليوم الأول لاحتفالات عيد الفطر المبارك حتى الآن، وأن ما يتم استقباله بالمستشفيات هى الحالات العادية والحوادث اليومية، مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

وأكد "الطباخ" لـ "اليوم السابع"، أن خطة المديرية خلال احتفالات العيد تنقسم إلى قطاعين، الخدمات المقدمة في قطاع الطب العلاجي، والخدمات المقدمة في قطاع الطب الوقائي، كما تم رفع درجة الاستعدادات القصوى في كافة المستشفيات العامة والمركزية بالإضافة إلى تواجد مدير المستشفى أو نائبه على مدار 24 ساعة، ومضاعفة أطقم النوبتجيات في أقسام الطوارئ، والاستقبال، والتأكد من جاهزية كل الأجهزة الطبية الموجودة في المستشفى، وخصوصًا في أقسام الطوارئ والعناية المركزة، والاستقبال، والأطفال المبتسرين بالإضافة إلي تكثيف نوبتجيات هيئة الإسعاف.

وفي هذا السياق قال الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجي، أنه تم توفير فصائل الدم المختلفة لجميع المستشفيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات، مع متابعة العمل على مدار 24 ساعة في وجود نوبتجيات معتمدة في ديوان عام المديرية، مكونة من فريق إدارة الأزمة، والفرق التي سوف تقوم بالمرور الميداني على المستشفيات.

وتابع، أنه تم تشكيل غرفة للعمليات الوقائية تحت إشراف وكيل الوزارة لمتابعة الموقف الوقائي بالمديرية واتخاذ اللازم حيال ما يطرأ على الموقف الصحي على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى تواجد فريق طبي كامل بمستشفيات الحميات من أخصائيين ومساعدى أخصائيين ونواب وهيئة التمريض طول 24 ساعة.