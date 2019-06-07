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صحة الجيزة: تدعيم وحدتى الغسيل الكلوى بمستشفى الوراق بـ24 ماكينة جديدة

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:07 م
صحة الجيزة: تدعيم وحدتى الغسيل الكلوى بمستشفى الوراق بـ24 ماكينة جديدة الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أن وحدتى الغسيل الكلوى ورعاية الأطفال بمستشفى الوراق المركزى، التى افتتحهما اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أول أيام عيد الفطر، تم تدعيمها بعشر ماكينات غسيل كلوى وجارى التنسيق مع وزارة الصحة لتدعيم الوحدة بأربعة عشر ماكينة أخرى حيث تتسع الوحدة لعدد 24 ماكينة.
 
وأضافت مديرة مديرية الصحة بالجيزة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أنه تم افتتاح وحدة رعاية الأطفال بعدد 8 أسرة وتم دعمها بجميع الأجهزة الطبية وأجهزة الأوكسجين لتقديم أوجه الرعاية الطبية للأطفال المرضى.
 
وقالت سرور، إن المحافظ قدم الشكر لإدارة المستشفى لما شهده من اعمال تطوير وتقديم خدمة ورعاية طبية متميزة للمرضى فى كافة التخصصات، كما أشاد بالخدمة والرعاية الطبية بالمستشفى، كما وجه بصرف مكافاة للأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى لتفانيهم فى العمل.
 

الغسيل الكلوي

مستشفي الوراق المركزي

محافظة الجيزة

مستشفي الوراق

رعاية الاطفال

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