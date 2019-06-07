سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 09:57 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

"شئون الأسرى": الاحتلال يستغل كل الظروف للانتقام من الأسرى الفلسطينيين

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:18 ص
"شئون الأسرى": الاحتلال يستغل كل الظروف للانتقام من الأسرى الفلسطينيين عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
رام الله أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استنكر رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللواء قدرى أبو بكر، الجرائم المتتالية التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بحق المعتقلين الفلسطينيين، والتى تأخذ منحنى خطيرا جدا وغير مسبوق، بهدف تفريغهم من محتواهم الوطنى والإنساني، وخلق حياة يومية لهم فى غاية التعقيد.

وقال اللواء أبو بكر، فى بيان اليوم الجمعة، إن إسرائيل تجند كل طاقاتها لخلق واقع جديد فى سجون ومعتقلات الاحتلال، حيث تستغل كل الظروف للتفرد بالأسرى والانتقام منهم ومن عائلاتهم، حتى أن ذلك أصبح مساحة تنافسية بين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.

وأضاف أبوبكر "يوميا هناك اقتحامات للسجون والمعتقلات، كما أنه يتم نقل عدد كبير من المعتقلين من سجن لآخر، حيث لا يرغب الاحتلال فى مشاهدة أى نوع من الاستقرار فى صفوف الحركة الأسيرة، وما حدث فى سجن عسقلان ليلة العيد من تعليمات الإدارة وشرطة السجن بعدم إحياء عيد الفطر يؤكد عنصرية وفاشية حكومة الاحتلال".

وحيا اللواء أبو بكر الأسرى والأسيرات والمحررين وعائلاتهم، وهنأهم بحلول العيد، متمنيا أن يأتى العام المقبل وهم بيننا جميعا، وقد تحققت إرادتنا بالحرية والاستقلال.

فى سياق آخر، أكد نادى الأسير أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلى نقلت الأسير حسن العويوي، المضرب عن الطعام منذ 66 يوما من معتقل "نيتسان الرملة" إلى مستشفى "برزلاي" بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.

وذكر النادي، فى بيان، أن الأسير العويوى نقل إلى المستشفى لتردى وضعه الصحى نتيجة إضرابه عن الطعام منذ الثانى من أبريل الماضى رفضا لاعتقاله الإداري، مشيرا إلى أن الأسير العويوى من مدينة الخليل، ومتزوج وأب لثلاثة أطفال.

والاعتقال الإدارى هو الاعتقال الذى يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث أنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطرا على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإدارى دون إبداء الأسباب.

 


شئون الأسرى

الاحتلال

الأسرى الفلسطينيين

فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل شابا فلسطينيا فى جنين

الخميس، 06 يونيو 2019 06:44 م

سلطات الاحتلال الإسرائيلى يقلص مساحة الصيد فى بحر غزة

الخميس، 06 يونيو 2019 11:01 ص

حلقة جديدة من مسلسل التطبيع بين إسرائيل و "تنظيم الحمدين"..مجلة جيش الاحتلال: قطر اشترت من شركة إسرائيلية خوذ لطيارى الرافال..ومقاتلات من طراز إف- 15..و200 مليار دولار فاتورة معدات عسكرية سددتها الدوحة لتل أبيب

الخميس، 06 يونيو 2019 04:00 ص

إسرائيل تستبيح الأراضى العربية فى شهر رمضان.. الاحتلال يستعرض قوته العسكرية ضد سوريا وفلسطين.. إطلاق غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية على المعتكفين بالمسجد الأقصى.. وسلاح الجو يستهدف منشآت عسكرية فى دمشق والقنيطرة

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة