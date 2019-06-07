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سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة ثالث أيام العيد

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:05 ص
سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة ثالث أيام العيد سيولة مرورية_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

 


سيولة مرورية

حركة المرور

عيد الفطر

الشوارع والميادين العامة

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