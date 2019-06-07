سفينة حربية أمريكية تقطع الطريق أمام آخرى روسية ببحر الصين الشرقى

وكالات الأنباء

أفاد أسطول المحيط الهادئ الروسي بأن السفينة الحربية الأمريكية "تشانسيلورزفيل"، قطعت فجأة مسار السفينة الروسية الثقيلة المضادة للغواصات الـ"أميرال فينوغرادوف" في بحر الصين الشرقي، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأفادت الخدمة الصحفية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي بأن الحادث وقع عند الساعة 6:35 بتوقيت موسكو، حيث غيّرت السفينة الحربية الأمريكية "تشانسيلورزفيل" بشكل مفاجئ اتجاهها ومرت على بعد 50 مترا من السفينة الروسية، واضطر طاقم السفينة الروسية لتفادي الاصطدام بالمناورة التي تقتضيها حالات الطوارئ.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ الروسي إنه "تم إرسال احتجاج إلى قيادة السفينة الأمريكية عبر الموجة الدولية بأن مثل هذه الأعمال غير مقبولة".