سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 12:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

سفن حربية صينية تغادر سيدنى بعد زيارة غير معلنة "أثارت الغضب"

الجمعة، 07 يونيو 2019 10:10 ص
سفن حربية صينية تغادر سيدنى بعد زيارة غير معلنة "أثارت الغضب" سفن حربية _ صورة أرشيفية
سيدنى (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

غادرت 3 سفن حربية صينية سيدنى، اليوم الجمعة، بعد زيارة لم يعلن عنها جاءت وسط صراع على النفوذ بين أستراليا والصين فى المحيط الهادي.

وكانت زيارة السفن الثلاث، وهى فرقاطة وسفينة إمداد وسفينة حربية برمائية، مخططة سلفا لكن لم تعلن عنها أستراليا قط.

وقال جون بلاكسلاند أستاذ دراسات الأمن الدولى والاستخبارات بالجامعة الوطنية الأسترالية فى كانبيرا لهيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الجمعة "هذا أثار الكثير من الغضب".

وأضاف "وصلت هذه السفن إلى المياه الواقعة قبالة ضاحية دارلينج بوينت وأماكن شهيرة أخرى فى ميناء سيدنى دون أن يعرف الناس مسبقا... وبدا مشهد الجنود المسلحين والبحارة على ظهر السفن عدوانيا إلى حد ما".

وغادرت السفن أستراليا متجهة إلى الصين ظهر اليوم، ووصلت السفن عشية الذكرى الثلاثين لحملة القمع الدامية التى قامت بها الصين مع محتجين منادين بالديمقراطية فى ميدان تيانانمين فى الرابع من يونيو 1989. وأظهرت صور أفراد من الجالية الصينية وهم ينتظرون السفن عند مرفأ البحرية لتحية البحارة.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون للصحفيين فى هونيارا عاصمة جزر سولومون هذا الأسبوع "الزيارة جاءت ردا على زيارة قامت بها سفن من البحرية الأسترالية للصين".

وأضاف "قد تبدو مفاجئة للآخرين لكنها ليست كذلك قطعا بالنسبة للحكومة"، وتوترت العلاقة بين البلدين العام الماضى حينما أقرت أستراليا قوانين تهدف إلى منع الصين من التدخل بكين فى شؤونها الداخلية وأيضا بسبب محاولات بكين تأكيد سيادتها على بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه.

 

 


سفن حربية صينية

الصين

أخبار الصين

سيدنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تصاعد التوتر بمنطقة الخليج.. تطورات جديدة بدخول الأسطول الخامس الأمريكى على خط المواجهة مع إيران.. مجلس التعاون يبدأ دوريات أمنية مكثفة فى المياه الدولية..الولايات المتحدة تدفع بـ7 سفن حربية بقيادة حاملة طائرات

الإثنين، 20 مايو 2019 07:27 ص

سفن حربية روسية تجرى مناورات فى البحر الأسود تزامنا مع مناورات الناتو

السبت، 13 أبريل 2019 08:00 ص

شاهد.. سفن حربية تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي تطلق النار فى البحار

السبت، 26 يناير 2019 05:00 ص

صقور ترامب يجوبون العالم بعد الانسحاب من سوريا.. بولتون يناقش التداعيات فى إسرائيل وتركيا وتقليم أظافر إيران يتصدر مباحثاته.. وطهران تتوعد بإرسال سفن حربية قرب المياه الأمريكية ردا على حاملة طائراتها فى الخليج

الجمعة، 04 يناير 2019 11:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة