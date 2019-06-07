سفر وعودة 1027 مصريا وليبيا و53 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1027 مصريا وليبيا و53 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 811 إلى الجانب الليبى، بينهم 58 مصريا و753 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 217 بينهم 162 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و55 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 53 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.