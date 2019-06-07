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سعر اليورو اليوم الجمعة 7-6-2019

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:35 ص
سعر اليورو اليوم الجمعة 7-6-2019 اليورو _ صورة أرشيفية

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ننشر سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى اليوم الجمعة 7-6-2019 ، حيث سجل 18.64 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، فيما بلغ فى تعاملات البنك التجارى الدولى 18.62 جنيه للشراء، و 18.79 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر اليورو فى السوق المصرفى المصرى 18.67 جنيه للشراء، و 18.83 جنيه للبيع، وفقا لبيانات بنك مصر.

وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى

18.67 جنيه للشراء.

18.81 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.67 جنيه للشراء.

18.83 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.67 جنيه للشراء.

18.83 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.61 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.62  جنيه للشراء.

18.79  جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.74  جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.61 جنيه للشراء.

18.8 جنيه للبيع.


سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

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