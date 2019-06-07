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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 7-6-2019

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:34 ص
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 7-6-2019 الريال السعودى _ صورة أرشيفية

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استقرار سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم الجمعة 7-6-2019، مسجلا 4.46 جنيه للشراء و4.49 جنيه للبيع، وفق آخر بيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرى، جاء سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، كما يلى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.45  جنيه للشراء.

4.49  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.45  جنيه للشراء.

4.49 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.45  جنيه للشراء.

4.49  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.39  جنيه للشراء.

4.53  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.42 جنيه للشراء.

4.48 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.43 جنيه للشراء.

4.48 جنيه للبيع.


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اخبار الاقتصاد

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