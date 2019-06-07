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زيت الصبار أفضل علاج لحروق الشمس وجفاف الشعر والجلد

الجمعة، 07 يونيو 2019 01:00 م
زيت الصبار أفضل علاج لحروق الشمس وجفاف الشعر والجلد زيت الصبار لحروق الشمس
كتبت هند عادل

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نبات الصبار من أشكال النباتات غير المستحب للجميع ومعظم أنواع الصبار تعيش فى الظروف والبيئات الصحراوية وتتحمل العطش والجفاف الذى قد يمتد لسنوات طويلة، لكن فوائده الصحية والجمالية تجعله بالضرورة محبب لدى الجميع، حسبما ذكر موقع "webmed".
 
يعد زيت الصبار من أفضل الزيوت المفيدة للجسم والبشرة وله فوائد صحية وجمالية لا تعد ولا تحصى، فهو يمنع تساقط الشعر ويمنحه اللمعان والحيوية ويغذيه، حيث يحتوى زيت الصبار على فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ وفيتامين ب ومعادن مثل الماغنيسيوم والزنك والحديد والكالسيوم وهذه المواد تعمل على تغذية الشعر تساعد على نموه وصحته.
 
زيت الصبار
زيت الصبار

فوائد زيت الصبار

1 يطهر فروة الرأس ويساعد على نمو الشعر ويمنع تساقطه 
2 يحتوى زيت الصبار على مكونات مضادة للجفاف لذلك يعمل على ترطيب وتهدئة البشرة
3 يساهم زيت الصبار فى تهدئة الحروق وخاضة فى فصل الصيف الناتجه عن الشمس
4  زيت الصبار يرطب البشرة ويساعد على تكوين خلايا جديدة ويبعد الشيخوخة والترهل
5 يعالج الشعر التالف ويمنحه الجمال والصحة ويعالج قشرة الشعر

زيت الصبار

فوائد زيت الصبار

أهمية زيت الصبار

زيت الصبار للشعر

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