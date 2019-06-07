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ربة منزل تقتل والدها لأرغامها على الزواج من شخص يكبرها بـ15 عامًا فى شبرا الخيمة

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:47 م
ربة منزل تقتل والدها لأرغامها على الزواج من شخص يكبرها بـ15 عامًا فى شبرا الخيمة جثة - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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أقدمت ربة منزل على قتل والدها بعد وضع منوم له بكوب شاى، وعقب التأكد من سريان مفعول المنوم أحضرت طرحه وقامت بخنقه حتى الموت.
 
وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بشأن وفاة "مجدى م ا" 55 عامًا، تاجر أراضى ووجود آثار إحمرار دائرى حول الرقبة وبسؤال كلاً من زوجته "م ع" 46 عامًا ربة منزل، ونجلته "ن م م" 21 عامًا ربة منزل، قرر أنهما حال قيامهما بإيقاظه من النوم فوجئا بعدم تجاوبه، وقاما بنقله للمستشفى، وتبين لهما وفاته ولم يعللا سببًا لوجود آثار حول الرقبة .
 
تم تشكيل فريق بحثى برئاسة العميد يحى راضى مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد الشاذلى رئيس المباحث بإجراء التحريات السريه وجمع المعلومات، توصلت جهود ضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة إلى أن وراء ارتكاب الواقعه ابنة المتوفى نظراً لوجود خلافات عائليه بينهما، حيث أقرت بارتكاب الواقعه بسبب إجبارها على الزواج من شخص يكبرها بحوالى 15 عامًا، مما أحدث العديد من الخلافات جعلها تترك منزل الزوجية وتهرب لعدة أيام فى محافظة مرسى مطروح منذ فترة .
 
وعقب عودتها لمنزل والدها قام بمنعها من استخدام الهاتف المحمول والخروج من المنزل وإساءة معاملتها ومعايرتها بفشلها فى حياتها الزوجية، مما ولد لديها حالة كراهية تجاهه ودفعها للتخلص منه، وفى سبيل تنفيذ ذلك قامت بوضع أقراص منومه له بكوب شاى عقب تناوله وجبة الإفطار مستغله نوم والدتها بالطابق العلوى وعقب التأكد من سريان مفعول المنوم أحضرت طرحه حرير خاصتها وقامت بلفها حول عنقه وقامت بربط قطعه من الحبل أعلى الطرحه وخنقته بها.
 
وعقب التأكد من مفارقته للحياة قامت بفك الطرحه والحبل ووضعهما داخل كيس بلاستيكى أسود ومعهما باقى الأقراص المنومة والتخلص منهم بإلقائهم بالقرب من منزل أهليتها.
 
وتم ضبط الكيس البلاستيكى وبداخله طرحه حرير وحبل وشريط لعقار منوم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5899 إدارى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة لسنة 2019م .‎
 

قتل ربه منزل لوالدها

شبرا الخيمة

ارغامها على الزواج

مدير امن القليوبية

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