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رئيس حى الزيتون يقود حملة لإزالة أبنية مخالفة خلال إجازة العيد.. صور

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:37 م
رئيس حى الزيتون يقود حملة لإزالة أبنية مخالفة خلال إجازة العيد.. صور حي الزيتون يتابع ازالة التعديات
كتب سيد الخلفاوى

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شنت أجهزة حى الزيتون شمال القاهرة، برئاسة اللواء أشرف بهجت رئيس الحى، حملة لوقف أعمال بناء مخالف، خلال أجازة عيد الفطر، وأسفرت الحملة عن فك الشدة الخشبية للعقارات المخالفة التى تقوم بالتجهيز لصب الخرسانة تمهيداً لإستكمال البناء والتشطيب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 
وقال اللواء أشرف بهجت رئيس حى الزيتون، أنه قاد حملة آخرى لإزالة بالدور التاسع فوق الأرضى بالعقار 40 شارع الشيخ خطاب بالرغم من التحذيرات لمالكه بعدم البناء. 
 
وقال رئيس حى الزيتون، أنه لم يتوانى فى تنفيذ الإزالة لكل من تسول له نفسه المساس بهيبة وكيان الدولة، خاصة فى فى العطلات الرسمية واجازة عيد الفطر 
 
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الزيتون

حي الزيتون

عقار مخالف

العقارات المخالفة

محافظة القاهرة

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