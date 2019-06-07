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رئيس الصين يدعو إلى تعزيز التنمية الخضراء وبناء اقتصاد عالمى مفتوح

الجمعة، 07 يونيو 2019 06:19 م
رئيس الصين يدعو إلى تعزيز التنمية الخضراء وبناء اقتصاد عالمى مفتوح الرئيس الصيني شي جين بينج
أ ش أ

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دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم،الجمعة، المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز بناء اقتصاد عالمي مفتوح، ومجتمعات موجهة للشعب وشاملة تقوم على التعايش في انسجام بين الإنسان والطبيعة، وذلك من أجل دعم التنمية المستدامة لحل المشكلات العالمية.

 

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الصيني اليوم في الجلسة الافتتاحية لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي الـ23 المنعقد في روسيا، ونقلتها وسائل إعلام صينية.

 

وقال بينج إن تعزيز الجهود للتعاون وتحقيق نتائج مربحة للجميع هو الخيار الصحيح لمواجهة التغيرات في العالم، مؤكدا أن التنمية المستدامة هي أفضل مدخل للتعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة على مستوى العالم.

 

وأضاف بينج أن نظام الحوكمة العالمي يواجه ضعف التكيف وعدم التناسق على نحو غير مسبوق إزاء تغيرات الوضع الدولي، حيث تنهض اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية بسرعة غير مسبوقة، مع منافسة حادة تسببها جولة جديدة من الثورة التكنولوجية والصناعية، ما يستدعي التعاون لمواجهة هذه التغيرات.

 

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج بدأ زيارة إلى روسيا أمس الأول،الأربعاء، حيث التقى بنظيره الروسي فلاديمير بوتين وبحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وحصل الرئيس الصيني على الدكتوراه الفخرية من جامعة سان بطرسبرج الحكومية الروسية أمس ،الخميس، في حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال بينج إن هذا العام يوافق الذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا، وإن علاقاتهما دخلت عصرا جديدا، داعيا الأجيال الشابة في البلدين إلى تحمل مسؤولياتهم بشجاعة والعمل معا لتقديم مساهمات لتنمية شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة لعصر جديد بين الجانبين.

 


الصين

الرئيس الصينى

شى جين بينج

روسيا

بوتين

منتدى سان بطرسبرج

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