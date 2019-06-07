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رئيس الصين: ترامب صديقى والعلاقات التجارية بين بكين والولايات المتحدة قوية

الجمعة، 07 يونيو 2019 06:23 م
رئيس الصين: ترامب صديقى والعلاقات التجارية بين بكين والولايات المتحدة قوية الرئيس الصينى
سان بطرسبرج (رويترز)

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وصف الرئيس الصينى شى جين بينج، نظيره الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه صديقه وقال إنه يعتقد أن الولايات المتحدة لا ترغب فى إفساد العلاقات الاقتصادية مع الصين.

 

وأكد شى، خلال منتدى اقتصادى بمدينة سان بطرسبرج الروسية، إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الصين والولايات المتحدة قوية.

 

وأضاف: "يصعب تصور انفصال الولايات المتحدة التام عن الصين أو انفصال الصين التام عن الولايات المتحدة، لا نريد ذلك ولا يريد شركاؤنا الأمريكيون ذلك، الرئيس ترامب صديقى وأنا واثق أنه لا يريد ذلك".

 

 


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