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رئيسة مجلس الاتحاد الروسى تدعو لإعطاء رئيس أوكرنيا فرصة لتحديد سياسته تجاه موسكو

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:16 م
رئيسة مجلس الاتحاد الروسى تدعو لإعطاء رئيس أوكرنيا فرصة لتحديد سياسته تجاه موسكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسى فالنتينا ماتفيينكو
أ ش أ

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حذرت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة الأعلى في البرلمان) فالنتينا ماتفيينكو، من تهويل الوضع مع الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي، مطالبة بمنحه فرصة لتأكيد استعداده للحوار مع روسيا.

 

وقالت ماتفيينكو، في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الجمعة،: "الرئيس الأوكراني الجديد يجب أن يُمنح وقتا لكي يحدد موقفه".

 

واعتبرت أن انطلاق حملة الانتخابات البرلمانية في أوكرانيا أثرت على خطوات زيلينسكي وفريقه، مضيفة: "الرئيس الجديد يسعى لتأمين دعم أكبر من المواطنين، كما يحاول مغازلة جميع القوى السياسية الأوكرانية من أجل إرضاء جميع الأطراف الداخلية في أوكرانيا".

 

وقالت: "في رأيي هذه السياسة خاطئة ولا تُسفر عن أي نتائج"، مطالبة، في الوقت نفسه، بمنح زيلينسكي وقتًا لتشكيل فريقه الخاص.

 


روسيا

اوكرانيا

الرئيس الأوكرانى

بوتين

فالنتينا ماتفيينكو

فلاديمير زيلينسكى

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