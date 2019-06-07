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رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة يبحثون مع المراقبين والملاحظين ضبط اللجان

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:35 ص
رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة يبحثون مع المراقبين والملاحظين ضبط اللجان امتحانات الثانوية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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اجتمع رؤساء لجان سير امتحانات الثانوية العامة اليوم الجمعة، مع المراقبين الأوائل والملاحظين لبحث ضبط اللجان وترتيب العمل داخل اللجان الفرعية فى المدارس.
 
وشدد رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة على المراقبين بضرورة متابعة سير الامتحان والتصدى لمحاولات الغش وأيضا الدقة فى توزيع نماذج الامتحان الأربعة على الطلاب حسب ترتيب كشوف المناداة وجلوس الطلاب داخل اللجان الفرعية. 
 
 
وأكد رؤساء لجان السير على ضرورة توفير الهدوء للطلاب الذين يؤدون الامتحانات إضافة إلى تفتيش الطلاب لحظة دخولهم، موضحين أن الاجتماع كان بمثابة خطوة لترتيب دولاب العمل فى اللجان قبل انطلاق الامتحانات غدا السبت.
 
 
جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق غدا السبت 8 يونيو الجارى وتنتهى 3 يوليو القادم ويؤدى قرابة 685 ألف طالب وطالبة امتحاناتهم موزعين على 1820 لجنة سير على مستوى الجمهورية. 
 
 
 

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019

جدول امتحانات الثانوية العامة

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