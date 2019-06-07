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"ديلى ميل": المديرون الإناث أكثر عرضة للتوتر والاكتئاب

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:30 م
"ديلى ميل": المديرون الإناث أكثر عرضة للتوتر والاكتئاب المديرين الإناث
كتب بيتر إبراهيم

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أظهرت دراسة علمية حديثة أن الرؤساء الإناث سواء المديرين أو رؤساء أقسام فرعية قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من الرجال.

وقال المؤلف الرئيسي تيتيانا بودروفيسكا، وهو أستاذ مساعد في قسم علم الاجتماع في جامعة تكساس، إن المرأة ذا السلطة الوظيفية التي لها القدرة على توظيف الأشخاص، والتأثير علي الأجور، وما إلي ذلك، قد تعاني من أعراض الاكتئاب مقارنة بالنساء دون هذه السلطة.

وفي المقابل، لاحظ الباحثون أن الرجال مع السلطة الوظيفية لديهم نسبة أقل من أعراض الاكتئاب بالمقارنة بالنساء، وأكثر من الرجال دون هذه السلطة.

وشمل البحث أكثر من 1500 امرأة في منتصف العمر و 1300 رجل في منتصف العمر الذين تخرجوا من المدارس الثانوية في ولاية ويسكونسن.

وأضاف بودروفيسكا، أن النساء اللائي لديهن السلطة الوظيفية قد يتميزون بمزيد من التعليم ويحصلون علي دخل أعلى، ويلتحقوا بالمزيد من المهن المرموقة ولديهم مستويات أعلى من الرضا الوظيفي والاستقلالية أكثر من النساء دون سلطة العمل او الوظيفية، ومع ذلك، صحتهم النفسية سيئة.


المديرين الإناث

الاكتئاب

الاكتئاب فى العمل

المرأة المكتئبة

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