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دبى تعتزم تشغيل موانئ على الممر البحرى الشمالى لروسيا

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:39 م
دبى تعتزم تشغيل موانئ على الممر البحرى الشمالى لروسيا موانئ دبى
سان بطرسبرج (رويترز)

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قال الرئيس التنفيذى لموانئ دبى العالمية، إن الشركة التى تعد من أكبر مشغلى الموانئ فى العالم تريد تشغيل موانئ تعتزم روسيا إقامتها على الممر البحرى الشمالى فى القطب الشمالى لاختصار زمن الشحن بين الشرق والغرب.

 

وجعل الرئيس الروسى فلاديمر بوتين مشروع الممر البحرى الشمالى، الذى يتطلب موانئ جديدة وكاسحات جليد ثقيلة لنقل البضائع أحد أولوياته، ويطلق داعمو المشروع عليه اسم "قناة السويس الشمالية، وتُشغل موانئ دبى العالمية التى تسيطر عليها حكومة دبى 78 مرفأ بحريا وبريا، مدعومة بأكثر من 50 شركة ذات صلة فى أكثر من 40 دولة.

 

كانت الشركة اتفقت هذا الأسبوع مع صندوق الاستثمار المباشر الروسى وشركة الطاقة النووية الوطنية روساتوم ونورنيكل، أحد أكبر منتجى النيكل والبلاديوم فى العالم، على مشروع مشترك للسعى إلى الفوز بعقود متكاملة فى برنامج الممر البحرى الشمالى.

 

والاتفاق غير ملزم قانونا بعد وسيدرس الأطراف أولا خيارات تطوير الممر وقد يقيمون مشروعا مشتركا فى وقت لاحق لنقل البضائع عبره.

 

وقال سلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذى لموانئ دبى متحدثا لرويترز فى سان بطرسبرج، سيغير هذا النمو الاقتصادى لروسيا، تنشئ روسيا أسرع ممر بين أقصى الشمال الشرقى وأوروبا.

 

 


روسيا

الامارات

دبى

موانئ دبى

موانئ روسيا

القطب الشمالى

الممر الشمالى الروسى

الطاقة النووية

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