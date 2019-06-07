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دبلوماسيون إسرائيليون يرفضون مرشح نتنياهو لمنصب سفير تل أبيب بالقاهرة

الجمعة، 07 يونيو 2019 12:57 م
دبلوماسيون إسرائيليون يرفضون مرشح نتنياهو لمنصب سفير تل أبيب بالقاهرة سفارة اسرائيل بالقاهرة - ارشيفية
كتبت ريم عبد الحميد

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الدبلوماسيين بالخارجية الإسرائيلية، طلبوا من الوزير إسرائيل كاتز، أن يواجه خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعيين عضو الكنيست السابق عن حزب الليكود أيوب قرا سفيرا لمصر، بدلا من اختيار دبلوماسية مخضرمة، وذلك بسبب العثرات الدبلوماسية السابقة لقرا.

 وبحسب ما ذكرت صحيفة "هآارتس"، فإن العاملين بالخارجية الإسرائيلية أرسلوا خطابا للوزير كاتز، يحثونه على السعى لتعيين أميرة أورون الدبلوماسية المخضرمة التى طرح اسمها فى أكتوبر الماضى، لتكون أول امرأة يتم تعيينها سفيرة لتل أبيب فى القاهرة.

كانت القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلى قد ذكرت يوم الثلاثاء الماضى أن نتنياهو يبحث تعيين وزير الاتصالات أيوب قرا فى المنصب، ويعد قرا البالغ من العمر 64 عاما محاميا وسياسيا من الدروز من بلدة الجليل، وهو من أشد أنصار نتنياهو، لكنه فشل فى دخول الكنيست فى الانتخابات التى أجريت فى إبريل الماضى.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه لو أراد نتياهو أن يستبدل أورون بقرا، سيتعين عليه إقناع كاتز الذى أصبح وزير للخارجية مؤخرا، بإلقاء الاختيار السابق.

ووفقا لتقرير هآارتس، فإن العاملين بالخارجية الإسرائيلية يشعرون بالقلق إزاء انتقاد قرا علانية، كما يخشون من احتمال أن يكون هناك تداعيات لاحقا، لكن العديدين يرون أن ترشحه صفعة على الوجه للعاملين بالخارجية.

كانت أميرة أورون، التى كان من المتوقع أن تتولى المنصب فى القاهرة فى وقت لاحق هذا الصيف، قد عملت بمصر سابقا وترأست قسم مصر بالخارجية الأمريكية، فإن الوقت الذى عانى فيه قرا من عدة سقطات دبلوماسية.

 

 


سفير اسرائيل بالقاهرة

الخارجية الاسرائيلية

ايوب قرا

اميرة اورون

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