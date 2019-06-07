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"خطة وموازنة البرلمان": محاولات الإخوان تشويه الاقتصاد المصرى ستفشل

الجمعة، 07 يونيو 2019 08:58 م
"خطة وموازنة البرلمان": محاولات الإخوان تشويه الاقتصاد المصرى ستفشل يحيى حامد
كتب كامل كامل

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وصف النائب ياسرعمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما نشره يحيى حامد وزير الاستثمار فى عهد الإخوان عن الاقتصاد المصرى بـ"فورين بولسى" بأنها محاولة فاشلة لتشويه اقتصاد مصر.

وقال "عمر" فى تصريحات له :" لولا برنامج الاقتصاد المصرى لكان مصر شهدت تراجعا كبيرا ، ووصل سعر الدولار لـ50 أو 60 جنيه لكن الآن الدولار يتراجع أمام الجنيه، ومعدلا الاحتياطى النقدى تتصاعد، ليس هذا فحسب بل معدلات النمو تزيد بشكل واضح للجميع".

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:" التضخم تراجع بشكل كبير جدًا فبعدما كان يصل لـ30% تراجع الآن لـ13%، وما يقوله الإخوان عن الاقتصاد المصرى هو نوع من الفشل والإفلاس ومحاولة لتشكيك فى مسيرة الاصلاح الاقتصادى، لكن محاولاتهم ستفشل تماماً" معللا فشل محاولات الإخوان بأن الوقع المصرى يثبت عكس ما تروجه الجماعة الإرهابية.

وأوضح "عمر" أن جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية شهدت للتجربة المصرية بشأن الاصلاح الاقتصادى" مضيفًا :" تجربة الاصلاح الاقتصادى هى تجربة تدرس، فهى مصرية خالصة بنسبة 100%" مشيرًا إلى أن الفترة الماضية قد شهدت برامج دعم للفقراء لم نراها من قبل".

وانتقد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما آثاره وزير الاستثمار فى عهد الإخوان، موضحا محاولات جماعة الإخوان لتشويه الاقتصاد ستفشل لأن الواقع المصرى يثبت غير ذلك".

وفى إطار محاولات الإخوان المستمرة لتشويه كل نجاح تحققه مصر فى السنوات الأخيرة، شن يحيى أحمد الذى شغل منصب وزير الاستثمار فى عهد محمد مرسى هجوما على  الاقتصاد المصرى برغم الإنجازات التى تحققت فى السنوات الأخيرة باعتراف كبرى المؤسسات والمنظمات الدولية، وزعم فى قال له بمجلة فورين بولسى أن الاقتصاد لا يزدهر بل إنه ينهار.

 


الاخوان

يحيى حامد

وزير الاستثمار فى عهد الاخوان

الاقتصاد المصرى

تجربة الاصلاح الاقتصادى

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