خطة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والممولكة للدولة بأسيوط .. تعرف عليها

أسيوط - ضحا صالح

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، استمرار الحملات المكثفة لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى ومخالفات البناء، حيث تم إزالة العديد من المخالفات قبل وخلال أيام العيد بمختلف مراكز المحافظة، لافتاً إنه تم وضع خطة مسبقة لمواجهة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والبناء على الأراضى الزراعية والبناء المخالف لمنع إستغلال المعتدين خلال أجازة العيد، وإنشغال الجهات التنفيذية بتأمين المرافق والخدامات.

وكانت رئاسة مركز ومدينة أسيوط، قد شنت حملة تم خلالها إزالة شده خشبية بحوض فرغان داخل الحيز العمرانى بقرية درنكه على مساحة ١٧٠ متر تقريبًا، وإزالة شدة خشبية سقف الدور الأرضى بمدخل الشيخ عبد الفتاح بقرية ريفا، كما تم إزالة تعدى على أرض زراعية بناء بالبلوك ومونة الأسمنت بقرية الزاوية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة القوصية بتنفيذ قرار إزالة لحالة تعدى على مساحة 2 فدان أرض أملاك دولة، وتنفيذ قرار إزالة لحالة بناء بدون ترخيص.

وفى مركز ومدينة منفلوط قام مسئولى الوحدة المحلية ومسئولى حماية الأراضى بحملة تم خلالها إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بحوض العمدة زمام دمنهور بمساحة 1 قيراط وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفة.

بينما نفذت رئاسة مركز ومدينة الغنايم إزالة فورية لحالة تعدى على الأراضى الزراعية بقرية العزايزة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية وجارى المتابعة لإزالة أى تعديات فى المهد.

كما أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على استمرار تشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق لمراقبة أسعار السلع والتصدى لمحاولة تسريبها للإتجار بها فى السوق السوداء، وذلك من خلال حملات دورية مفاجئة على الأسواق بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لافتا إلى ضبط 1397 مخالفة تموينية خلال أسبوع بالتنسيق بين مديرية التموين وإدارة مباحث التموين والصحة والبيئة والطب البيطرى ورؤساء المراكز والأحياء لتنقية الأسواق من السلع الفاسدة ومحاربة الغش التجارى، وتنوع الأسعار ومنع تسرب السلع المدعمة وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين.

وقال محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم تنظيم حملات للرقابة على الأسواق قبل وخلال العيد بمراكز الفتح وديروط والقوصية والغنايم وصدفا والبدارى وأبنوب وساحل سليم ومنفلوط، بالإضافة إلى أحياء شرق وغرب ومركز ومدينة أسيوط وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط 1325 مخالفة متنوعة ما بين ( نقص وزن – مواصفات – تهريب وتجميع سلع مدعمة – لحوم تم ذبحها خارج السلخانة – سلع غذائية مجهولة المصدر) فضلا عن تحرير 72 محضر بوتاجاز ومواد بترولية.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن المخالفات تضمنت ضبط 10 طن سكر تموينى ناقص الوزن بقدار 20 جم / كيلو وإجمالى (1) طن دقيق ناقص الوزن بمقدار 10 كجم ، وضبط 78 شيكارة دقيق بلدى و 8 شيكارة ردة ناعمة بغرض بيعهم فى السوق السوداء، و86 شيكارة دقيق منتهى الصلاحية، و244 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة من قبل الدولة وممنوع تداولها بالأسواق، و60 زجاجة زيت تموينى مدعم للإستخدام فى غير الغرض زنة لتر/ زجاجة هذا بجانب ضبط 135 كجم لحوم ذبحت خارج السلخانة و3 كجم أسماك مملحة غير صالحة و75 كجم دجاج بلدى و35 كجم كبده منتهية الصلاحية و سلع غذائية مجهولة المصدر تشمل (135 كجم تمر – 80 كجم جوز هند – 40 كجم عدس).



إزالة التعديات على الأرضى الزراعية



إزالة التعديات على الأرضى الزراعية



إزالة التعديات على الأرضى الزراعية



إزالة التعديات على الأرضى الزراعية



إزالة التعديات على الأرضى الزراعية



إزالة التعديات على الأرضى الزراعية



إزالة التعديات على الأرضى الزراعية



إزالة التعديات على الأرضى الزراعية



إزالة التعديات على الأرضى الزراعية



إزالة التعديات على الأرضى الزراعية



إزالة التعديات على الأرضى الزراعية



إزالة التعديات على الأرضى الزراعية



إزالة التعديات على الأرضى الزراعية