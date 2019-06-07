حملات لمواجهة ظاهرة الإشغالات ثالث أيام العيد بالإسكندرية

واصلت أحياء الإسكندرية حملات إزالة اشغالات الطريق، حيث قامت إدارة إشغال الطريق بحى المنتزة أول جهودها لإزالة الإشغالات التى تعيق حركة الطريق العام والمارة ومطاردة الباعة الجائلين للتعدى الصارخ على الطريق العام ، وذلك وفقا لتعليمات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول باستمرار الحملات اليومية وبمتابعة مدير إدارة أشغال الطريق والاعلانات .
وتم شن الحملة اليوم الجمعة بكل من ميدان توريل ، الرأس السوداء ، مزلقان فكتوريا ، شارع خالد بن الوليد.
و من جهة أخرى وفى إطار الاهتمام بالارتقاء بمستوى النظافة تحت إشراف حمدي عبدالعليم شامه رئيس حي المنتزه أول وبتواجد مدير إدارة الرقابة و الرصد البيئي وأخصائي الرقابة والرصد البيئي تم اليوم الجمعة متابعة حالة النظافة داخل مختلف قطاعات الحي ومتابعة حسن سير عمل معدات شركة نهضة مصر والتأكد من عدم وجود أي تجمعات قمامة داخل نطاق الحي و متابعة أعمال التجريف والكنس ولا تزال المتابعة مستمرة.
حيث تم المرور بكل من شارع ملك حفني بحري ، شارع اسكندر إبراهيم ، شارع العيسوي ، شارع جمال عبدالناصر، شارع خالد بن الوليد ، شارع ملك حفني قبلي ، أمام مدرسة تعليم الكلاب ، شارع 45 قبلي وبحرى.
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