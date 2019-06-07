حملات لمواجهة ظاهرة الإشغالات ثالث أيام العيد بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

واصلت أحياء الإسكندرية حملات إزالة اشغالات الطريق، حيث قامت إدارة إشغال الطريق بحى المنتزة أول جهودها لإزالة الإشغالات التى تعيق حركة الطريق العام والمارة ومطاردة الباعة الجائلين للتعدى الصارخ على الطريق العام ، وذلك وفقا لتعليمات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول باستمرار الحملات اليومية وبمتابعة مدير إدارة أشغال الطريق والاعلانات .

وتم شن الحملة اليوم الجمعة بكل من ميدان توريل ، الرأس السوداء ، مزلقان فكتوريا ، شارع خالد بن الوليد.