حملات تفتيشية للتحقق من منع استخدام المكبرات فى غير الخطبة والأذان

كتب إسماعيل رفعت

قررت وزارة الأوقاف تكثيف حملات على المساجد فيما يتصل بأى مخالفة في استخدام مكبرات الصوت بالمخالفة لتعليمات في هذا الشأن، وقصر مكبرات الصوت الخارجية على الأذان وخطبة الجمعة وأن تكون على قدر الحاجة.

ويتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالفة، مع التأكيد على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين بالتنبيه مجددا على جميع العاملين بالمساجد كل في نطاق عمله بالالتزام بهذه التعليمات، وأخذ توقيعهم بالعلم على هذا التنبيه والتحذير، لأن عقوبة المخالفين ستكون شديدة ورادعة ، كما تقرر التوسع في تركيب أجهزة الأذان الموحد بعد نجاحها في المساجد التي تم تركيبها بها.