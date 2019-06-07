حديقة الجيزة العامة تستقبل اليوم زوارها مجانًا احتفالاً بعيد الفطر

كتب سيد الخلفاوى

تستقبل حديقة الجيزة العامة، بطريق الفيوم، اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، زوارها مجانًا، احتفالاً بعيد الفطر.

ورصدت هيئة نظافة الجيزة 150 ألف كيس لجمع القمامة وتوزيعها على الزائرين قبل دخولهم الحدائق، حيث يجرى توزيع ما تبقى على زوار حدائق "حديقة الحيوان، الجيزة بارك، الأورمان، الجيزة العامة"، حفاظًا على الحدائق.

ووضعت الهيئة خطة عمل بنوبتجيات دائمة خلال فترة الإجازة على مدار 24 ساعة تحت إشراف قيادات الهيئة، بالإضافة لغرفة عمليات الهيئة وتخصيص رقم 37486984 لتلقى الشكاوى.