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حبس 3 مسجلين بتهمة سرقة معمل تحاليل فى مدينة نصر

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:37 م
حبس 3 مسجلين بتهمة سرقة معمل تحاليل فى مدينة نصر حبس-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمر عمرو حجازى، وكيل أول نيابة مدينة نصر، بحبس 3 مسجلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة معمل تحاليل. 
 
وتمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط 3 أشخاص بمنطقة عزبة الهجانة، سبق اتهام اثنين منهم فى  6 قضايا "سرقة متنوعة – مخدرات"، وبحوزتهم (جهاز ميكروسكوب طبى- جهاز تحليل هرمونات- شاشة كمبيوتر- هاتف محمول- ساعة رقمية).
 
بمواجهتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بسرقتها من داخل معمل تحاليل، بأسلوب "كسر الباب"، وباستدعاء صاحب المعمل، تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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سرقة معمل تحاليل في مدينة نصر

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