حبس 3 مسجلين بتهمة سرقة معمل تحاليل فى مدينة نصر

أمر عمرو حجازى، وكيل أول نيابة مدينة نصر، بحبس 3 مسجلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة معمل تحاليل.
وتمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط 3 أشخاص بمنطقة عزبة الهجانة، سبق اتهام اثنين منهم فى 6 قضايا "سرقة متنوعة – مخدرات"، وبحوزتهم (جهاز ميكروسكوب طبى- جهاز تحليل هرمونات- شاشة كمبيوتر- هاتف محمول- ساعة رقمية).
بمواجهتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بسرقتها من داخل معمل تحاليل، بأسلوب "كسر الباب"، وباستدعاء صاحب المعمل، تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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