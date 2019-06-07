حبس تاجر ضبط بحوزته 580 ألف قطعة ألعاب نارية بالجمالية

قررت نيابة الجمالية، برئاسة المستشار أحمد هانى، حبس تاجر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 580 قطعة ألعاب نارية داخل مخزن بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن المتهم بحيازة الألعاب النارية، اعترف بارتكاب الواقعة، بقصد ترويجها في أيام العيد على المواطنين، وبيعها في منطقة الموسكي.

وأشارت التحقيقات إلى أن رجال مباحث قسم شرطة الجمالية، تمكنوا من ضبط المتهم حال تواجده داخل مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم.

وعُثر بداخل المخزن على كمية من الألعاب النارية بلغت 580 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.