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حافظ على صحة الكبد.. الثوم والعنب والقهوة تساعد على حمايته

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:00 ص
حافظ على صحة الكبد.. الثوم والعنب والقهوة تساعد على حمايته صحة الكبد ـ أرشيفية
كتبت هند عادل

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الكبد مسؤول عن تحطيم الكربوهيدرات وتصنيع الجلوكوز وإزالة السموم من الجسم كما أنه يخزن المواد الغذائية ويخلق الصفراء وهو أمر ضروري لهضم وامتصاص العناصر الغذائية في الطعام بشكل صحيح ، وهناك العديد من الأطعمة والمشروبات  مهمة لصحة وحماية الكبد، حسبما اكد موقع " medicalnewstoday".

 

من أفضل الأطعمة والمشروبات المفيدة للكبد ما يلي:

1. القهوة

شرب القهوة يوفر الحماية ضد أمراض الكبد الدهنية، حيث أن تناول القهوة يوميًا قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة.

2. الشوفان

استهلاك دقيق الشوفان وسيلة سهلة لإضافة الألياف إلى النظام الغذائي والألياف المحددة في الشوفان مفيدة بشكل خاص للكبد، فالبيتا جلوكان الموجود بالشوفان يساعد في تقليل كمية الدهون المخزنة في الكبد.

 

3. الشاي الأخضر

يساعد شرب الشاي الأخضر في تقليل المحتوى الكلي للدهون.

 

4. الثوم

إضافة الثوم إلى النظام الغذائى قد يساعد أيضًا في تحفيز الكبد و يقلل من وزن الجسم ومحتوى الدهون.

5. التوت

تحتوي العديد من التوت الداكن  مثل التوت الأزرق والتوت البري على مضادات أكسدة تسمى البوليفينول، والتي قد تساعد في حماية الكبد من التلف.

 

6. العنب

تشير الدراسة التي نشرت في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي إلى أن العنب وعصير العنب وبذور العنب غنية بمضادات الأكسدة التي قد تساعد فى الحد من الالتهابات ومنع تلف الكبد.

 

7. الجريب فروت

يحتوي جريب فروت على مضادات الأكسدة الأساسية الأولى والتى تساعد في حماية الكبد من الإصابة عن طريق الحد من الالتهابات وحماية خلايا الكبد.


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