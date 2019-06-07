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جوتيرش: قيم ميثاق الأمم المتحدة مهدد لأول مرة منذ 75 عاما

الجمعة، 07 يونيو 2019 08:57 م
جوتيرش: قيم ميثاق الأمم المتحدة مهدد لأول مرة منذ 75 عاما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
أ ش أ

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، إن قيم ميثاق الأمم المتحدة، باتت مهددة للمرة الأولى منذ 75 عاما.

 

وقال الأمين العام - خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي في روسيا وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن المنظومة التي ترسخت، بعد الحرب العالمية الثانية، تمكنت على مدى 75 عاما، من منع الانزلاق نحو كارثة جديدة، ومن ضمان احترام حقوق الإنسان، ولكن التعاون الدولي، يقع اليوم تحت ضغط عظيم، وقيم ميثاق الأمم المتحدة اليوم مهددة.

 

وأضاف جوتيريش: لا يمكن لأية دولة، بشكل منفرد، أن تعثر على حلول للمشاكل القائمة، ولكن في نفس الوقت يُهاجم المسلك المتعدد الأطراف.

 

وشدد على أهمية قيام العلاقات الدولية على أساس معايير القانون الدولي، وعلى النهج الشامل.

 

وتنظم فعاليات منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو، تحت عنوان "تطوير أجندة التنمية المستدامة"، بمشاركة ممثلين عن 140 دولة، وحضور عربي فعال.

 


الامم المتحدة

أنطونيو جوتيريش

منتدى بطرسبورج

التنمية المستدامة

القانون الدولى

روسيا

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