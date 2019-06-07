جامعة بنى سويف: النظام الإلكترونى فى الامتحانات يسهم فى إعلان النتائج مبكرا

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف على تطبيق النظام الإلكترونى للامتحانات فى 60 % من كليات الجامعة، مما يساهم فى إعلان نتائج الطلاب بشكل سريع بعد أيام من انتهاء الامتحانات المقرر انقضائها نهاية شهر يونيو الحالى.

وأضاف حسن لـ"اليوم السابع"، إن الجامعة تضم 33 كلية ومعهد منتشرة فى مدينة بنى سويف العاصمة والمجمعين الآخرين شرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة، وبدأت الامتحانات فى خمس كليات منها، ثم تلى ذلك انضمام باقى طلاب الكليات الأخرى".

وتابع منصور حسن: " تلاحظ هذا العام انخفاض معدل حالات الغش بين طلاب كليات الجامعة مقارنة بالأعوام السابقة وتراوح ما بين أربع وخمس حالات يوميا حسب التقارير والاحصاءات التى ترصدها لجان المراقبة بالكليات، وتسلم للدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة، ويعود ذلك إلى استخدام الأدوات الحديثة فى التفتيش ومكافحة الغش مثل العصا الإلكترونية والكاميرات وكذلك تغليظ العقوبة التى تصل إلى الفصل.