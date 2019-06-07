جامعة أسوان تشكل لجان خاصة لأداء امتحان الطالبات المصابات فى حادث الصحراوى

أسوان – عبد الله صلاح

قال الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس جامعة أسوان إنه تم تشكيل لجنة خاصة لها لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى، للطالبات اللاتى تعرضن لحادث الطريق الصحراوى صباح اليوم الجمعة، لأداء الامتحانات التى ستبدأ صباح غد السبت بمختلف كليات الجامعة.