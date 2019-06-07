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جامعة أسوان تشكل لجان خاصة لأداء امتحان الطالبات المصابات فى حادث الصحراوى

الجمعة، 07 يونيو 2019 10:33 م
جامعة أسوان تشكل لجان خاصة لأداء امتحان الطالبات المصابات فى حادث الصحراوى جامعة أسوان - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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قال الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس جامعة أسوان إنه تم تشكيل لجنة خاصة لها لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى، للطالبات اللاتى تعرضن لحادث الطريق الصحراوى صباح اليوم الجمعة، لأداء الامتحانات التى ستبدأ صباح غد السبت بمختلف كليات الجامعة.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان، أن إدارة الجامعة قامت بمتابعة حالة الطالبات المصابات وتم نقلهن إلى مستشفى الصداقة العام وحالتهن مستقرة وتماثلن للشفاء، وتم تشكيل 4 لجان خاصة لأربعة طالبات بالمستشفى يتلقون علاجهن وهن ثلاثة طالبات بكلية التربية النوعية والطالبة زينب محمود منصور بالفرقة الأولى كلية التربية الرياضية مصابة بكسور وتم نقلها إلى المستشفى الجامعى لإجراء عملية جراحية بقسم العظام.

 

 

 

 


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