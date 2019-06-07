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تنفيذ مليون و900 ألف حكم قضائى خلال شهر

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:23 ص
تنفيذ مليون و900 ألف حكم قضائى خلال شهر رجال الأمن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات البحث الجنائى، بمديريات الأمن المختلفة خلال شهر مايو الماضى، من تنفيذ 1980732 حكما قضائيا متنوعا.

 

كما تم تنفيذ 9002 حكم جناية، عبارة عن 3127 مخدرات و1139 سلاح و446 قتل وشروع فيه و632 سرقة بالإكراه، فضلًا عن 576548 حكما جزئيا أبرزها 22914 سرقة و16026 سلاح أبيض و54901 تعدى وضرب و15536 نصب.

 

كما تم تنفيذ 109901 حكم مستأنف أبرزها 7488 سرقة، و2781 سلاح أبيض، و12141 تعدى وضرب، و6103 نصب، و1023854 حكم غرامة و261427 حكم مخالفة.

 

ساهمت الحملات الأمنية المكثفة، والتى شهدت تصاعد معدلات تنفيذ الأحكام، بجميع فئاتها، فى تحصيل مبالغ قدرها 96400619جنيهاً فى أحكام الغرامات و5648926 فى أحكام المخالفات.


تنفيذ الاحكام

مخدرات

سلاح ابيض

غرامات

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