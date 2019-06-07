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تنفيذا لأمر النيابة.. المباحث تطارد المتهمين بقتل سائق "توك توك" المرج

الجمعة، 07 يونيو 2019 12:00 ص
تنفيذا لأمر النيابة.. المباحث تطارد المتهمين بقتل سائق "توك توك" المرج توك توك - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت النيابة العامة، بدفن "سامح.م"، سائق "توك توك" عثر على جثته بمنطقة مؤسسة الزكاة، دائرة قسم شرطة المرج، بعد انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط المتهمين.

وتمكن رجال مباحث شرطة المرج، من تحديد هوية المتهمين بقتل السائق الذى عثر على جثته  خلف أحد المخازن بمنطقة مؤسسة الزكاة.

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب مقتول وملقى خلف أحد المخازن بمنطقة مؤسسة الزكاة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أنها جثة سائق توك توك، ومتغيب قبل العثور عليها بيوم فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


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