تكليف أحمد الجندى بتسيير أعمال المدير الإدارى بأكاديمية الأوقاف الدولية

ويتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالفة، مع التأكيد على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين بالتنبيه مجددا على جميع العاملين بالمساجد كل في نطاق عمله بالالتزام بهذه التعليمات، وأخذ توقيعهم بالعلم على هذا التنبيه والتحذير، لأن عقوبة المخالفين ستكون شديدة ورادعة ، كما تقرر التوسع في تركيب أجهزة الأذان الموحد بعد نجاحها في المساجد التي تم تركيبها بها.
تكليف أحمد الجندى بتسيير أعمال المدير الإدارى بأكاديمية الأوقاف الدوليةالجمعة، 07 يونيو 2019 06:44 م
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