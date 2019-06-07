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تكليف أحمد الجندى بتسيير أعمال المدير الإدارى بأكاديمية الأوقاف الدولية

الجمعة، 07 يونيو 2019 06:44 م
تكليف أحمد الجندى بتسيير أعمال المدير الإدارى بأكاديمية الأوقاف الدولية اللواء عمرو شكرى رئيس قطاع مكتب الوزير بوزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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كلف اللواء عمرو شكري رئيس قطاع مكتب الوزير بوزارة الأوقاف أحمد السيد عثمان الجندي بتسيير أعمال وظيفة المدير الإداري بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.
 
فيما قررت وزارة الأوقاف تكثيف حملات على المساجد فيما يتصل بأى مخالفة في استخدام مكبرات الصوت بالمخالفة لتعليمات في هذا الشأن، وقصر مكبرات الصوت الخارجية على الأذان وخطبة الجمعة وأن تكون على قدر الحاجة.

ويتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالفة، مع التأكيد على جميع مديري المديريات  والإدارات والمفتشين بالتنبيه مجددا على جميع العاملين بالمساجد كل في نطاق عمله بالالتزام بهذه التعليمات، وأخذ توقيعهم بالعلم على هذا التنبيه والتحذير، لأن عقوبة المخالفين ستكون شديدة ورادعة ، كما تقرر التوسع في تركيب أجهزة الأذان الموحد بعد نجاحها في المساجد التي تم تركيبها بها.


وزارة الأوقاف

أكاديمية الأوقاف الدولية

تدريب الأئمة والواعظات

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