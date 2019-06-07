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تقرير للبرلمان الفرنسى: ترحيل المهاجرين كلفنا 500 مليون يورو العام الماضى

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:43 م
تقرير للبرلمان الفرنسى: ترحيل المهاجرين كلفنا 500 مليون يورو العام الماضى البرلمان الفرنسى
كتب: أحمد علوى

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أفاد تقرير للبرلمان الفرنسى أن عمليات ترحيل المهاجرين بلغت 500 مليون يورو عام 2018، ويظهر تقرير أعده نواب البرلمان الفرنسى المكلفون بشئون الهجرة والاندماج واللجوء، بأن كلفة الترحيل بالقوة تساوى 6 أضعاف العودة الطوعية للمهاجرين مع مساعدة مالية.

ووفقاً لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإن نحو 330 ألف أجنبى كانوا فى وضعية غير شرعية فى 2018، ونفذت الدولة السنة الماضية 33960 عملية ترحيل بالقوة أغلبها نحو ألبانيا ورومانيا والجزائر والمغرب والسودان.

أما بالنسبة إلى العودة الطوعية فأجريت 10676 عملية فى 2018 أساسا نحو البانيا وأفغانستان ومولدافيا وصربيا ومقدونيا.

واستنتج النائبان جان نوال بارو وألكسندر هلرويد أن 96 بالمئة من الأجانب الذين بدأوا إجراءات العودة الطوعية استأنفوها حتى النهاية وإن كانت الدولة قد أخذت على عاتقها مصاريف النقل فقط فى ثلاث أرباع الحالات، وحظى ربع الأشخاص المتبقين بمساعدة إضافية (بين 300 و650 يورو).

واوضحت "لوباريزيان" أن أغلب من يخير بالعودة الطوعية هم الأشخاص الذين رفضت مطالبهم بحق اللجوء (40 بالمئة من المنتفعين).

 


فرنسا

البرلمان الفرنسى

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الهجرة فى فرنسا

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