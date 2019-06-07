تفجير يستهدف مهرجانًا فنيًا للطفلة ماريا قحطان فى عدن

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر استهداف مجهولين الحفل الذي أحيته الطفلة الفنانة ماريا قحطان فى ملعب المنصورة بمدينة عدن باليمن، ولم يسفر الحادث عن ضحايا.

الفنانة (ماريا قحطان) هي من أبناء مديرية (بعدان) فى اليمن، وبعد انتهاء الحفل غادرت وسط تشجيع الجماهير، وأثناء سيرها مقر إقامتها وصلت أخبار أن هناك مجهولين ألقوا قنبلة فى مؤخرة الملعب، وقد تدافع الناس عند سماعهم لصوت الانفجار وغادروا الملعب.

وبحسب مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي فإن مجهولين رموا قنبلة يدوية من خلف سور الملعب، ما أدى لحالة من الخوف والهلع بين الأسر المشاركة في الحفل وسط تزاحم شديد للهروب من الملعب.

وتداول نشطاء تصريحات للطفلة ماريا قحطان أكدت فيه أنها بخير وجميع حضور الحفل.

#عدن

لحظة انفجار القنبلة الصوتية في حفل الطفلة الفنانة

#ماريا_قحطان pic.twitter.com/BU1Z4N5fwL