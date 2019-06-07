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"تعليم الإسكندرية": 8 غرف عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

الجمعة، 07 يونيو 2019 01:17 م
"تعليم الإسكندرية": 8 غرف عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة امتحانات ثانوية عامة - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أكد مصطفى العجمى، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2019، التى ستبدأ غدا السبت، من خلال 9 غرف عمليات منها غرفة مركزية بالمديرية و8 غرف بالإدارات التعليمية والتنسيق مع الأمن العام ومديرية الأمن والصحة والتموين وأمن مديرية التربية والتعليم، لمتابعة خطوط سير الامتحان من ناحية، والتنسيق من ناحية أخرى مع اللجنة الثلاثية، وشرح التعليمات، وذلك لتوفير بيئة آمنة للطلاب فى الامتحانات.
 
وأوضح العجمى، فى تصريحات صحفية اليوم، ضرورة الالتزام التام بالتعليمات وتوزيع المهام على المراقبين، ومراعاة معدلات الكنترول وضرورة توقيع العاملين باللجنة على إقرارات الموانع وتعليمات الامتحانات، وحظر الدخول بالهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.
 
وأشار "العجمى" إلى تجهيز الاستراحات لرؤساء اللجان بما يليق بالمراقبين والبالغ عددها 23 استراحة بجميع الإدارات، وتم توفير مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والفُرُش اللازمة والتليفزيونات.
 
وفى سياق متصل أوضح أن عدد المتقدمين للامتحان في محافظة الإسكندرية حوالي 48 ألف طالب يؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بجميع الشعب (الأدبية وشعبة العلوم وشعبة الرياضيات)، وحرصا على راحة المقدرين تم توقيع بروتوكول مع إدارة الجامعة لتسكين المراقبين من خارج المحافظة بالمدن الجامعية وتوفير كل سبل الراحة وتجهيز قاعات وشاشات عرض لمتابعة الأحداث الجارية وكأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر هذا العام.

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الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانويه العامه

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