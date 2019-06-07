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تعرف على فوائد الجلسرين لصحة الجلد وترطيبه

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:00 م
تعرف على فوائد الجلسرين لصحة الجلد وترطيبه الجلد ـ أرشيفية
كتبت هند عادل

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يعد الجلسرين ثالث أكثر المكونات التي يتم التى تدخل فى تحضير مستحضرات التجميل كمكون رئيسي في المرطبات إلى جانب استخدامه في شكله النقي لفوائده لصحة الجلد والحفاظ على رطوبته، حيث أكدت العديد من الدراسات إلى أن الجلسرين يمكن أن يؤثر إيجابيًا على الجلد بعدة طرق حسبما أكد موقع healthline

فوائد الجلسرين لصحة الجلد

ترطيب الطبقة الخارجية من الجلد (الطبقة القرنية)

تحسين وظيفة حاجز الجلد والخصائص الميكانيكية له

توفير الحماية ضد تهيج الجلد

تسريع عمليات التئام الجروح

ما هو الجلسرين

الجلسرين هو مركب طبيعي مشتق من الزيوت النباتية أو الدهون الحيوانية فهو سائل صافى عديم اللون وعديم الرائحة، والجلسرين  هو عامل مرطب وهو نوع من عامل الترطيب الذي يسحب الماء إلى الطبقة الخارجية من البشرة من مستويات أعمق من الجلد والهواء.

هل هناك آثار جانبية لاستخدام الجلسرين

الجلسرين منتج طبيعي لذلك هناك دائمًا احتمال حدوث رد فعل تحسسي فإذا واجهت احمرارًا أو حكة أو طفحًا ، فتوقف عن استخدام المنتج على الفور.


الجلسرين

فوائد الجلسرين

صحه الجلد

ترطيب البشره

فوائد الجلسرين للبشره

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