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تعرف على عقوبة طالب استعان بصديقه فى سرقة سائق بالإكراه بالغربية

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:00 ص
تعرف على عقوبة طالب استعان بصديقه فى سرقة سائق بالإكراه بالغربية سرقة بالإكراه - أرشيفية
كتب سليم على

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط طالب استعان بصديقه لسرقة سائق بالإكراه بالغربية.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغاً من سائق، يفيد بأنه حال قيادته سيارته الأجرة (تاكسى)، بميدان رمسيس بالقاهرة استوقفه شخصان، وطلبا توصيلهما لقرية ميت الحارون بالغربية، وبطريق قرية الغريب تعديا عليه بأسلحة بيضاء، واستوليا على السيارة وهربا، تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الوقعة "طالبين جامعيين"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما، بحوزته السيارة المستولى عليها حال تواجده بمدينة زفتى لعرضها للبيع، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع الآخر، جارى تكثيف الجهود لضبطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

ييقول محمد الحدق المحامى، إن المتهم فى تلك الواقعة ارتكب جناية السرقة بالإكراه، لافتا إلى إن عقوبتها  تختلف عن السرقة دون حدوث ضرر جسدى للمجنى عليه، لافتا إلى أن حيازة المتهم سلاح أبيض وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه والحصول على ممتلكاته عنوة  يعد واقعة سرقة بالإكراه ويعاقب على قانون العقوبات المادة 314  بالسجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

وأشار الحدق، إلى أنه يحق للقاضى أن يخفف العقوبة كما ورد فى المادة 17 من قانون العقوبات درجتين تقاضى أى بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضى.


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