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تعرف على خطوات إنشاء شركة محاماه × 5 معلومات

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:45 م
تعرف على خطوات إنشاء شركة محاماه × 5 معلومات نقابة المحامين-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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العديد من المحاميين يتسألون عن شروط وخطوات إنشاء شركة المحاماة، فقد يعاني الكثير في الحصول على المعلومة، وأيضا يمكنه أن يفقد الكثير من المال للحصول عليها، وفي إطار الخدمات التي يقدمها "اليوم السابع"، نقدم لكن شرح قانوني وفي خطوات بسيطة كيفية اقامة شركة محاماه بشكل قانونى.

وتأتى الخطوات كالتالى:

1- حصول المحامي على النموذج المعد من قبل النقابة تحت إشراف النقيب العام

2- التوجه إلى الموظف المختص بالتسجيل بالنقابة العامة ويقدم البيانات الخاصة بالشركاء مع تحديد رأس المال.

3- يحصل المحامي على صورة طبق الأصل بجانب صورة من نموذج التصديق الذي يعد كسجل تجاري في الشركات المساهمة، وذلك بعد طباعته والتوقيع عليه من جميع الأطراف.

4- يتم حفظ النموذجين في النقابة مع إمكانية الحصول على صورة طبق الاصل منهم وقتما يشاء.

5- قررت نقابة المحاميين في وقت سابق تحديد رسوم على التسجيل ليباع نموذج العقد بمبلغ 1000 جنيه ورسم التصديق ثابت بقيمة 5000 جنيه.

 

 


المحامين

نقابة المحامين

مكتب محاماه

الحوادث

خطوات قانونية

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