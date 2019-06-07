سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 05:49 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على خطة العاصمة لتطوير كورنيش النيل لاستقبال بطولة أفريقيا

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:00 ص
تعرف على خطة العاصمة لتطوير كورنيش النيل لاستقبال بطولة أفريقيا كورنيش النيل
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستعد محافظة القاهرة لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر 2019، بتطوير عدة مناطق خاصة المحيطة بأماكن استقبال الوفود، ومن بينها تطوير كورنيش النيل بالمعادى.
 
وفى النقاط التالية نستعرض خطة العاصمة لتطوير كورنيش النيل.
 
1- تطوير كورنيش النيل بطول 5 كيلو مترات. 
2- التطوير يبدأ من نادى اليخت بكورنيش المعادى باتجاه ميدان التحرير.
3- التطوير يشمل تجديد الانترلوك بالكامل. 
4- رفع كفاءة الإنارة وتغيير الإضاءة إلى ليد. 
5- تجديد البلدورات وإنشاء أحواض لنباتات الزينة.
6- رفع كفاءة الكورنيش بالكامل من إنارة وترميم الرصيف. 
7- قص الأشجار المطلة على الكورنيش لتظهر بشكل جمالى. 
8- تجديد أعمدة الإنارة المتهالكة وصيانتها بالكامل. 
9- صيانة أسوار الكورنيش وترميم المفقود منها. 
10- إنشاء أرصفة جديدة فى الأماكن التى تحتاج لذلك. 

كورنيش النيل

الكورنيش

تطوير الكورنيش

القاهرة

اخبار القاهرة

بطولة افريقيا

امم افريقيا

اخبار

اخر الاخبار

الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. قطع شجرة معمرة والتعدى على كورنيش النيل بالعجوزة

الإثنين، 20 مايو 2019 07:30 م

صور.. الانتهاء من تطوير 4 كيلومترات من كورنيش النيل بالمعادى ودار السلام

الثلاثاء، 14 مايو 2019 06:09 م

أعمدة الإنارة مضاءة نهارا على كورنيش النيل رغم دعوات ترشيد الكهرباء

الأربعاء، 01 مايو 2019 01:00 ص

"الحماية المدنية" تؤمن احتفالات المواطنين بأعياد الربيع.. تمشيط الحدائق والمتنزهات.. تجهيز غرف العمليات لتلقى أى بلاغات.. ونشر قوات الإنقاذ النهرى على كورنيش النيل.. ونشر الخدمات المرورية بمحيط الكنائس

الأحد، 28 أبريل 2019 01:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

إحباط محاولة عناصر إرهابية إطلاق نار على أحد كمائن شمال سيناء

إحباط محاولة عناصر إرهابية إطلاق نار على أحد كمائن شمال سيناء

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بحب الناس

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بحب الناس

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تضغط على نفسك

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تضغط على نفسك

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تقضى وقتًا ممتعًا فى الإجازة

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تقضى وقتًا ممتعًا فى الإجازة

ربنا يدينا ربع هدوئكم.. شوف ردود أفعال سائقات الترام بعد الاصطدام بسيارات

ربنا يدينا ربع هدوئكم.. شوف ردود أفعال سائقات الترام بعد الاصطدام بسيارات

رقص وألعاب نارية.. أجواء عيد الفطر المبارك فى مدينة دبى "صور"

رقص وألعاب نارية.. أجواء عيد الفطر المبارك فى مدينة دبى "صور"

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة