تعرف على خطة العاصمة لتطوير كورنيش النيل لاستقبال بطولة أفريقيا

كتب سيد الخلفاوى

تستعد محافظة القاهرة لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر 2019، بتطوير عدة مناطق خاصة المحيطة بأماكن استقبال الوفود، ومن بينها تطوير كورنيش النيل بالمعادى.

وفى النقاط التالية نستعرض خطة العاصمة لتطوير كورنيش النيل.

1- تطوير كورنيش النيل بطول 5 كيلو مترات.

2- التطوير يبدأ من نادى اليخت بكورنيش المعادى باتجاه ميدان التحرير.

3- التطوير يشمل تجديد الانترلوك بالكامل.

4- رفع كفاءة الإنارة وتغيير الإضاءة إلى ليد.

5- تجديد البلدورات وإنشاء أحواض لنباتات الزينة.

6- رفع كفاءة الكورنيش بالكامل من إنارة وترميم الرصيف.

7- قص الأشجار المطلة على الكورنيش لتظهر بشكل جمالى.

8- تجديد أعمدة الإنارة المتهالكة وصيانتها بالكامل.

9- صيانة أسوار الكورنيش وترميم المفقود منها.

10- إنشاء أرصفة جديدة فى الأماكن التى تحتاج لذلك.