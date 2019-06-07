تعرف على تفاصيل إنشاء سوق خضار متكامل بالغردقة بتكلفة 200 مليون جنيه× 7معلومات

أعلن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، عن إنشاء سوق خضار متكامل بمدينة الغردقة، ليصبح متنزهاً في نفس الوقت تعرف عليه في التفاصيل التالية:
1- يتم البدء فى إنشاء سوق الخضار المتكامل بمدينة الغردقة خلال الشهر المقبل.
2- ينشأ سوق الخضار المتكامل فى مدينة الغردقة لأول مرة بدلا من السوق العشوائى بميدان الدهار.
3- يتم عمل مخططات لهذا المشروع منذ العام الماضى، وينقسم على عدة مراحل.
4- تبلغ تكلفة المشروع 75 مليون جنيه كمرحلة أولى وعند اكتمال مراحله ستتخطى تكلفة المشروع 200 مليون.
5- محافظ البحر الأحمر السوق الجديد أعلن أنه سيضم كل ما يحتاجه المواطن من خضروات وفاكهة ولحوم وأسماك وأيضا المواد الغذائية.
6- سيحقق السوق الجديد طفرة فى مجال التسوق.
7 - سيضع السوق مدينة الغردقة الساحلية في مقدمة المدن الساحلية لكونه ضمن المشروعات التى تنشئها المحافظة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من معظم البنية التحتية.
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