تعرف على تفاصيل إنشاء سوق خضار متكامل بالغردقة بتكلفة 200 مليون جنيه× 7معلومات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، عن إنشاء سوق خضار متكامل بمدينة الغردقة، ليصبح متنزهاً في نفس الوقت تعرف عليه في التفاصيل التالية:

1- يتم البدء فى إنشاء سوق الخضار المتكامل بمدينة الغردقة خلال الشهر المقبل.

2- ينشأ سوق الخضار المتكامل فى مدينة الغردقة لأول مرة بدلا من السوق العشوائى بميدان الدهار.

3- يتم عمل مخططات لهذا المشروع منذ العام الماضى، وينقسم على عدة مراحل.

4- تبلغ تكلفة المشروع 75 مليون جنيه كمرحلة أولى وعند اكتمال مراحله ستتخطى تكلفة المشروع 200 مليون.

5- محافظ البحر الأحمر السوق الجديد أعلن أنه سيضم كل ما يحتاجه المواطن من خضروات وفاكهة ولحوم وأسماك وأيضا المواد الغذائية.

6- سيحقق السوق الجديد طفرة فى مجال التسوق.

7 - سيضع السوق مدينة الغردقة الساحلية في مقدمة المدن الساحلية لكونه ضمن المشروعات التى تنشئها المحافظة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من معظم البنية التحتية.