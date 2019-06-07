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تعرف على تفاصيل إنشاء سوق خضار متكامل بالغردقة بتكلفة 200 مليون جنيه× 7معلومات

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:00 ص
تعرف على تفاصيل إنشاء سوق خضار متكامل بالغردقة بتكلفة 200 مليون جنيه× 7معلومات اللواء أحمد عبد الله- محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، عن إنشاء سوق خضار متكامل بمدينة الغردقة، ليصبح متنزهاً في نفس الوقت تعرف عليه في التفاصيل التالية:

1- يتم البدء فى إنشاء سوق الخضار المتكامل بمدينة الغردقة خلال الشهر المقبل.

2- ينشأ سوق الخضار المتكامل فى مدينة الغردقة لأول مرة بدلا من السوق العشوائى بميدان الدهار.

3-  يتم عمل مخططات لهذا المشروع منذ العام الماضى، وينقسم على عدة مراحل.

4- تبلغ تكلفة المشروع 75 مليون جنيه كمرحلة أولى وعند اكتمال مراحله ستتخطى تكلفة المشروع 200 مليون.

5- محافظ البحر الأحمر السوق الجديد أعلن أنه سيضم كل ما يحتاجه المواطن من خضروات وفاكهة ولحوم وأسماك وأيضا المواد الغذائية.

6- سيحقق السوق الجديد طفرة فى مجال التسوق.

7 -  سيضع السوق مدينة الغردقة الساحلية في مقدمة المدن الساحلية لكونه ضمن  المشروعات التى تنشئها المحافظة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من معظم البنية التحتية.


سوق الخضار الجديد المتكامل بالغردقة

البحر الاحمر

محافظة البحر الأحمر

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