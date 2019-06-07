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تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على قرض من بنك ناصر لتطوير الحضانات

الجمعة، 07 يونيو 2019 01:42 ص
تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على قرض من بنك ناصر لتطوير الحضانات أطفال فى حضانة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على تشجیع القطاع الخاص بتأسیس مشروعات صغیرة تساعد على زيادة الدخل، من خلال التوسع فى تمويل تطوير وتوفيق أوضاع حضانات للأطفال بقروض میسرة  من خلال بنك ناصر الاجتماعى.
 

"اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن الأوراق الخاصة للحصول على قروض من بنك ناصر الاجتماعى لتطوير الحضانات فى نقاط محددة .

 
1-  فى حالة أن الحضانة قائمة بالفعل ومرخصة يتم التوجه مباشرة البنك بالمستندات المطلوبة وهى صورة بطاقة الرقم القومى ساریة للعمیل.
2- إيصال مرافق حدیث لمحل إقامة العمیل ودار الحضانة.
3 -  دراسة جدوى استرشادیة للمشروع.
4-  عقد تملیك أو إیجار لمقر الحضانة یغطى مدة القرض.
5- تقديم التراخیص اللازمة لإنشاء الحضانة أو تقدیم ما یثبت البدء فى إجراءات استخراج الترخیص.
6- أما فى حالة الحضانات غير المرخصة فيتم التوجه أولاً إلى إحدى مديريات التضامن الاجتماعي حتى يتم إصدار التراخيص أولاً ثم التوجه إلى البنك بما يثبت الموافقة على التراخيص بالإضافة إلى المستندات السابقة.
7- القرض يتراوح من 20 ألف إلى 500 ألف جنيه يتم سدادها على 4 سنوات بدون فوائد.
8 - عمر المستفيد من التمويل يجب أن یتراوح من 21 سنة وحتى 60 سنة فى نھایة مدة القرض وأن يكون حاصل على مؤھل عالى مناسب.
 
 

ناصر

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