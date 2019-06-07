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ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

الجمعة، 07 يونيو 2019 08:44 م
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 1.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 79.5 مليون جنيه، أعقبه "جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 16.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 73.8 مليون جنيه.
 
    
وجاءت فى المركز الثالث "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 11.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 28.8 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 1.9 مليون ورقة وبقيمة تداول 20.9 مليون جنيه، ثم "جهينة للصناعات الغذائية" بحجم تداول 1.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 19.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
   
وفى المركز السادس جاءت "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 4.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 16.6 مليون جنيه، ثم "شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول 2.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 14.9 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 22.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 12.8 مليون جنيه، وفى التاسع "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 2.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 11.97 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول بلغ 447 ألف ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 10.7 مليون جنيه.
 
يذكر أن جلسات البورصة خلال الأسبوع الماضى، لم تعقد سوى جلستين فقط يومى الأحد والاثنين، وباقى الأيام أجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
 

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