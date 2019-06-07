ترامب يغادر أيرلندا متجها إلى أمريكا لمواجهة بعض المشكلات السياسية أثيرت مؤخرا

أ ش أ

غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أيرلندا بعد زيارته الرسمية الأولى للبلاد التي بدأها أول أمس ،الأربعاء.

وبثت قناة "سي إن إن" الأمريكية لقطات حية لحظة صعود ترامب، وبرفقته ميلانيا، سلم طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان"، في مطار "شانون" متجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفتت القناة الأمريكية إلى أن توجهه إلى واشنطن يهدف إلى مواجهة بعض المشكلات السياسية التي أثيرت خلال الأيام القليلة الماضية والمتعلقة بالتهديدات الإرهابية الخاصة بقضية الحدود مع المكسيك، وبروز تحديات جديدة في التقرير المتعلق بتوفير فرص العمل الذي جاء ضعيف وأقل من المتوقع خلال شهر مايو الماضي، إلى جانب التصريحات المهينة التي أدلت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي؛ «الديمقراطية» نانسي بيلوسي أمس /الخميس/ ، قائلة إنها تفضل رؤية ترمب في السجن بعد إلحاق الهزيمة به في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020، بدلاً من استهدافه حالياً بإجراءات إقالة.

وكان ترامب قد التقى خلال زيارته في أيرلندا برئيس وزراء البلاد، ليو فارادكار، حيث بحث الجانبان قضية مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وما تثيره من مخاوف من احتمالية إقامة مراكز حدودية مجددًا على الحدود بين إقليم أيرلندا الشمالية، الذي لا يزال جزءًا من المملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا، العضو بالتكتل الأوروبي.