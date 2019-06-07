تحقيقات الهجوم على سفن بالفجيرة ترجح تورط دولة وليس جهة معزولة

وكالات

أبلغت الإمارات والسعودية والنرويج أعضاء مجلس الأمن الدولى بالنتائج الأولية للتحقيقات فى الهجمات التى استهدفت سفن تجارية قبالة سواحل الفجيرة، بحسب ما ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية فى نبأ عاجل منذ قليل.

ورجحت نتائج التحقيقات الأولية استخدام ألغام بحرية فى العملية، موضحة أن إحدى الدول هى التى خططت للعملية، وليس جهة معزولة.

وأشارت إلى أن تكون الهجمات جزءا من عملية معقدة ومنسقة قامت بها جهة ذات إمكانيات واسعة، موضحة أن تكون الألغام قد تم زرعها من قبل غواصين استخدموا زوارق سريعة للاقتراب من السفن