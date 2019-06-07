تحصيل 600 ألف جنيه مستحقات شكوى المصريين بإيطاليا خلال شهر

أعلنت وزارة القوى العاملة أن مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا نجح فى تحصيل مستحقات المصريين لدى أصحاب الأعمال الذين تقدموا بشكواهم للمكتب، وبلغت ما يوازى 600 ألف جنيه مصري تقريبا .

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة هيثم سعد الدين : إن مكتب التمثيل العمالى بميلانو استطاع حل 19 شكوى وديا بين عاملين مصريين وأصحاب أعمال إيطاليين من إجمالي 28 شكوى تقدموا بها للمكتب ، حيث تم تحويل شكوى واحدة للقضاء ، ومازالت هناك 8 شكاوى قيد الدراسة والبحث، وذلك خلال شهر أبريل 2019.

واستطاع المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بميلانو عزت عمران توفير 11 فرصة عمل داخلية للعمالة المصرية ، وعقد 6 لقاءات مع الجالية ، وقام بـ 38 زيارة لمصالح حكومية وميدانية للمنشآت التى يعمل بها مصريون للتأكد من وجود عقود عمل لهم ، ووجودهم تحت مظلة التأمينات الإيطالية ، والوقوف على المشاكل التى تواجههم ، والتشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات ، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالى فى خدمتهم ، وتزويدهم بالتليفون الشخصى للمستشار العمالى ، والرد على 2000 استفسار للمصريين خلا نفس الشهر .

وعن أهم المشاكل التى تواجه العمالة المصرية بإيطاليا قال المستشار العمالى أنها تتمثل فى استمرار ظاهرة توقيع المصريين علي إيصالات أمانة علي بياض لحاجتهم للعمل ، ويقوم المكتب بدوره بالتوعية فى أى مناسبة وأى لقاء مع العمالة ويعمل جاهدا على حل مشاكل تلك العمالة .