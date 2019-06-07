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تحرير 415 مخالفة مرورية وتحصيل 11 ألف جنيه غرامات فورية بمطروح

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:52 م
تحرير 415 مخالفة مرورية وتحصيل 11 ألف جنيه غرامات فورية بمطروح حملة مرورية - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 415 مخالفة مرورية وتحصيل 11 ألف جنيه غرامات فورية.

وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، إن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 63 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

 

 

 


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